Business news: Egitto, aumentati i prezzi della benzina

- I prezzi della benzina in Egitto sono aumentati questa mattina di 0,25 sterline egiziane (25 qirsh o piastre pari a 0,016 dollari), mentre il prezzo del diesel è rimasto stabile. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato stampa. Il prezzo della benzina a 80 ottani è salito a 7,25 sterline egiziane al litro (0,46 dollari), la benzina 92 ottani costa 8,50 sterline (0,54 dollari) al litro, la benzina a 95 ottani a 9,50 sterline (0,60 dollari) al litro, mentre il prezzo del diesel è stato fissato a 6,75 sterline (0,43 dollari) al litro. Il precedente aumento dei prezzi del carburante in Egitto era stato fissato nell'ottobre dello scorso anno, sempre nell’ordine di 0,25 sterline egiziane sia per la benzina che per il diesel. (Cae)