Business news: governo Mali, non rimborseremo debito a causa delle sanzioni

- Le autorità di transizione del Mali non rimborseranno il loro debito a causa delle sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e dalla Banca centrale dell'Africa occidentale (Bceao). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Bamako in una nota, affermando di avere riserve sufficienti per ripagare il debito di oltre 4,5 milioni di dollari in scadenza lo scorso 28 gennaio. Il ministero ha quindi assicurato che il Paese rimborserà i suoi debiti non appena le restrizioni saranno state revocate. La Cedeao ha imposto le sanzioni il mese scorso dopo che il governo militare ha annunciato un ritardo di quattro anni per le elezioni originariamente previste per febbraio a seguito dei colpi di Stato dell'agosto 2020 e del maggio 2021. Le sanzioni includono il congelamento dei beni statali maliani nelle banche commerciali dei Paesi membri Cedeao e la sospensione delle transazioni finanziarie non essenziali. Secondo quanto riferito ieri da fonti diplomatiche citate dai media internazionali, anche l'Unione europea ha deciso di imporre divieti di viaggio e di congelare i beni a cinque membri della giunta del Mali in seguito al rinvio delle elezioni nel Paese. (Res)