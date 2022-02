Business news: Commissione Ua, necessari 454 miliardi di dollari per affrontare crisi economica causata dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Africa ha bisogno di mobilitare 454 miliardi di dollari per dare una risposta efficace alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. Lo ha affermato oggi il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, inaugurando i lavori della 40ma sessione ordinaria del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, ad Addis Abeba. "Gli studi della Banca africana di sviluppo hanno dimostrato che dovremo mobilitare 454 miliardi di dollari per trovare una risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. In queste condizioni, è probabile che le nostre aspettative per le ambizioni dell'Agenda 2063 vengano riviste al ribasso", ha detto Mahamat, sottolineando come l'impatto socioeconomico della pandemia sulle economie africane si sia manifestato in una recessione affrontata dal continente per la prima volta da decenni. La posizione di Mahamat è stata condivisa dal segretario esecutivo della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Uneca), Vera Songwe, che ha anche sottolineato la contrazione della crescita economica, un alto tasso di disoccupazione e un numero crescente di nazioni che affrontano difficoltà di indebitamento, spinte dagli effetti economici della pandemia. "Il debito sul Pil è aumentato dal 40 per cento nel 2014 a quasi il 70 per cento di oggi. Mentre nel 2014 solo quattro Paesi africani erano ad alto rischio di sofferenza del debito, oggi 17 Paesi sono ad alto rischio di sofferenza del debito, mentre quattro Paesi lo sono già", ha detto Songwe.