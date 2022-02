Business news: India, con bilancio aumenta spesa in conto capitale, infrastrutture al centro degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i pilastri della legge di bilancio per l’anno fiscale 2022-23, che inizierà ad aprile, presentata al parlamento dalla ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman: accelerazione della crescita, sviluppo inclusivo, miglioramento della produttività e nuove opportunità, finanziamento degli investimenti. Complessivamente la spesa è stimata in 39.450 miliardi di rupie (oltre 460 miliardi di euro) mentre le entrate in 22.840 miliardi di rupie (oltre 271 miliardi di euro), con un deficit fiscale del 6,4 per cento del prodotto interno lordo. La spesa in conto capitale, di 7.500 miliardi di rupie (89 miliardi di euro), pari al 2,9 per cento del Pil, viene aumentata del 35,4 per cento rispetto all’esercizio in corso. L’investimento pubblico effettivo per spese in conto capitale è stimato in 10.680 miliardi di rupie (più di 126 miliardi di euro), pari al 4,1 per cento del Pil. (Inn)