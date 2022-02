Business news: bilancio India, più risorse per modernizzazione Difesa e aumento appalti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio per l’anno fiscale 2022-23, che inizierà ad aprile, presentato al parlamento dalla ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, assegna alla Difesa 5.250 miliardi di rupie (oltre 62 miliardi di euro), pari al 13,31 per cento del totale. L’allocazione comprende anche 1.190 miliardi di rupie per le pensioni. La spesa punta soprattutto alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture delle forze armate, cui vengono destinati 1.520 miliardi di rupie, il 12,82 per cento in più rispetto all’esercizio in corso. Nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente lanciata per promuovere la ripresa post Covid, gli appalti della difesa, per i quali sono previsti 1.240 miliardi di rupie, vedranno un incremento della quota riservata all’industria nazionale, dal 58 al 68 per cento. In aumento del 44,53 per cento la spesa in conto capitale per la Marina militare (463,23 miliardi di rupie), del 60,24 per cento per la Guardia costiera (42,46 miliardi di rupie) e del 40 per cento per l’Organizzazione delle strade di frontiera (35 miliardi di rupie). (Inn)