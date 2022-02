Business news: Cina, prevista costruzione di 14 mila stazioni 5G nella provincia dello Heilongiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Heilongiang, nel nord della Cina, prevede di costruire 14 mila stazioni base per il 5G nel 2022. È quanto riferito dall'agenzia di stampa statale "Xinhua", ricordando che la provincia gode attualmente di 35 mila stazioni attive e 30 data center. L'amministrazione prevede inoltre di costruire parchi industriali imperniati sull'economia digitale nelle principali città, tra cui il capoluogo provinciale di Harbin e Daqing. Secondo quanto riferito a novembre dal ministero dell'Industria e della tecnologia informatica, sarebbero oltre un milione le antenne 5G attualmente operative nell'intera Cina, pari al 70 per cento del totale globale. La copertura di rete è stata progressivamente estesa dai centri urbani alle aree rurali, arrivando a interessare il 97 per cento delle contee e il 40 per cento dei villaggi. La tecnologia 5G è utilizzata a pieno regime già in 22 settori, tra cui sanità, istruzione, intrattenimento ed estrazione mineraria. (Cip)