Business news: Cina, esportazioni autoveicoli raddoppiate a 2 milioni di unità nel 2021

- Le esportazioni di autoveicoli in Cina sono raddoppiate di anno in anno a quasi 2,02 milioni di unità nel 2021. Lo indicano i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), secondo cui le spedizioni all’estero sono aumentate del 54 per cento annuo a 223 mila unità solo nel mese di dicembre. Nell’intero anno, le esportazioni dei veicoli commerciali sono aumentate del 70,7 per cento a 402 mila unità, seguite da un rialzo di 1,1 punti percentuali della vendita estera dei veicoli per trasporto passeggeri, attestatesi a 1,61 milioni di unità. (Cip)