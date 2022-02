Business news: Arabia Saudita, lanciata la strategia per il turismo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Conferenza tecnica internazionale Leap, attualmente in corso a Riad, l'Arabia Saudita ha lanciato la propria nuova strategia digitale del turismo. Lo ha detto Ahmed bin Aqeel al Katheeb, il ministro del Turismo di Riad, specificando che la strategia si basa su 31 iniziative individuate nel quadro del piano Vision 2030 con l'obiettivo di rinforzare il settore turistico del Regno. "Vogliamo trasformare l'Arabia Saudita in una delle principali destinazioni turistiche del mondo", ha detto il ministro. Da quanto emerso, tra le 31 iniziative ci sono la creazione di una piattaforma digitale che faciliti l'acquisto di soggiorni, voli, attività e le richieste di visti e permessi, una formazione digitale degli impiegati nei settori legati al turismo, un aumento del turismo naturale ed eco friendly e l'integrazione di tecnologie come la realtà virtuale in attività di svago. (Res)