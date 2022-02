Business news: Egitto, Autorità regolamentazione finanziaria autorizza costituzione società nazionali rating credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolamentazione finanziaria (Fra) dell’Egitto ha approvato un documento che consente la costituzione di società di rating del credito nazionali dopo aver annullato l'obbligo di avere una valutazione da parte delle agenzie di rating del credito internazionali. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Autorità di regolamentazione. Il nuovo regolamento è stato emesso per stimolare la presenza delle società nazionali di rating del credito nel settore finanziario non bancario e per aumentare la creazione di un clima competitivo all'interno dell'economia nazionale al servizio degli interessi degli operatori di istituzioni, mercati e clienti, ha dichiarato il presidente della Fra, Muhammad Omran. Secondo il funzionario le nuove disposizioni sono state prese anche alla luce dell'aumento del numero di emissioni obbligazionarie nel corso dell'ultimo periodo, ben 24 nel corso del 2021. (Cae)