Georgia: ambasciatore Usa chiede "equo processo" per Saakashvili

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Georgia Kelly Degnan esorta vivamente le autorità a garantire un equo processo all'ex presidente Mikheil Saakashvili. Come ha spiegato la diplomatica Usa in un'intervista a "Tv Pirveli", Saakasvhili deve essere "trattato con dignità in modo che possa ricevere cure mediche adeguate. Le accuse contro l'ex presidente, ha proseguito Degna, "devono essere presentate integralmente, in modo che il pubblico sappia se queste accuse sono legittime". L'ambasciatore ha poi ha toccato la questione relativa al porto di Anaklia e ha sottolineato che è un peccato che la sua costruzione sia stata ritardata. In merito alla Russia, Degnan ha sottolineato che Mosca intende trasformare il Mar Nero "nel proprio cortile, per controllare tutto". In questo contesto, la Georgia svolge un ruolo importante nel mantenere il Mar Nero "un mare internazionale". (segue) (Rum)