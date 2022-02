Business news: ministero Finanze India, crescita 8-8,5 per cento nel prossimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano prevede una crescita economica dell’8-8,5 per cento nell’anno fiscale che inizierà ad aprile e del 9,2 per cento nell’esercizio in corso, che si concluderà a marzo. Queste le stime dell’Indagine economica annuale del ministero delle Finanze su cui si bassa la manovra finanziaria. Il documento è stato presentato in apertura della sessione parlamentare dalla ministra Nirmala Sitharaman, incaricata di illustrare la legge di bilancio. Le previsioni, come ha spiegato il principale consulente economico del ministero e autore della ricerca, Sanjeev Sanyal, si basano sugli assunti di un andamento della pandemia non ulteriormente distruttivo, di una stagione piovosa normale e di un ritiro ordinato delle misure di liquidità da parte delle maggiori banche mondiali. Il rapporto evidenzia che tutti gli indicatori macroeconomici sono soddisfacenti anche se persistono rischi legati a nuove ondate epidemiche, ai prezzi petroliferi e alla fragilità della domanda. I consumi privati, che contano per quasi il 55 per cento del prodotto interno lordo, sono ancora deboli. (Inn)