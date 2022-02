Business news: Cina, elettricità prodotta da rinnovabili raggiunge 2.480 miliardi di chilowattora nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha generato 2.480 miliardi di chilowattora di elettricità da fonti rinnovabili nel 2021, equivalenti al 29,8 per cento del consumo totale del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", secondo cui la capacità installata di parchi eolici e stazioni fotovoltaiche ha ecceduto i 300 milioni di chilowatt. Alla fine del 2021, la capacità installata di rinnovabili in Cina ammontava a 1,06 miliardi di chilowatt, pari al 44,8 per cento del totale. Stando alle previsioni del China Electricity Council (Cec), un'organizzazione di 939 imprese e istituzioni attive in campo energetico, la domanda di elettricità nel Paese aumenterà del cinque-sei per cento nel 2022, raggiungendo un consumo annuale di circa 8.800 miliardi di chilowattora. Tuttavia, una buona parte del fabbisogno potrebbe essere soddisfatta da fonti alternative ai combustibili fossili. (Cip)