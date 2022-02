Business news: ferrovia transfrontaliera Laos-Cina, dal 6 febbraio operativa nuova stazione a Nateui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 febbraio sarà operativa una nuova stazione sulla ferrovia transfrontaliera Laos-Cina, quella di Nateui, in territorio laotiano, nella provincia di Luang Namtha. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”. Intanto a poco meno di due mesi dall’inaugurazione della linea ferroviaria è stato registrato un milione di passeggeri, cui si aggiungono 500 mila tonnellate di merci. La ferrovia, che collega Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, con Vientiane, la capitale laotiana, passando per 21 stazioni, è stata inaugurata il 3 dicembre con una cerimonia in videoconferenza alla quale hanno partecipato i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Thongloun Sisoulith. La ferrovia è lunga poco più di mille chilometri ed è tra i progetti della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino. (Fim)