Business news: Cina, spedizioni di smartphone in aumento dell’1,1 per cento nel 2021

- Le spedizioni di smartphone dalla Cina sono aumentate dell’1,1 per cento annuo a 329 milioni di unità nel 2021, secondo un rapporto pubblicato da International Data Corporation, società mondiale specializzata in ricerche di mercato. Il volume delle spedizioni è stato considerevole soprattutto nel primo trimestre del 2021, sostenuto da un quadro epidemico stabile e politiche dirette a stimolare i consumi. La contrazione di domanda e offerta registrata nel periodo aprile-settembre ha provocato un calo delle consegne, crollate del 3,5 per cento annuo a 83,4 milioni di unità nel quarto trimestre. (Cip)