Business news: Sony acquista sviluppatore di videogiochi Usa Bungie per 3,6 miliardi di dollari

- Sony Interactive Entertainment Llc., società parte del gruppo giapponese Sony attiva nello sviluppo di videogiochi e console, acquisterà per 3,6 miliardi di dollari l'azienda statunitense Bungie Studios, creatrice di note saghe videoludiche come Halo e Destiny. La transazione segna l'ultimo maxi-acquisto in un settore che vede Microsoft particolarmente attiva nella caccia di talenti e Ip. Bungie, con sede a Washington, impiega ad oggi oltre 900 persone. La società è nota soprattutto per aver creato il franchise Halo, che però è stato ceduto a Microsoft e non è parte dell'accordo annunciato da Sony. L'azienda giapponese e Bungie hanno già collaborato in passato per il porting di contenuti sulla consolle PlayStation. (Git)