Business news: prestiti verdi per 2.500 miliardi di dollari nel 2021, aumento del 33 per cento

- I prestiti verdi in yuan e in valuta estera emessi dalla Cina nel 2021, ovvero quei crediti erogati per finanziare la transizione verso un modello economico più sostenibile, si sono attestati a circa 2.500 miliardi di dollari, in aumento del 33 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce la Banca centrale cinese (Pboc), precisando che il 67 per cento dei finanziamenti totali ha interessato progetti volti alla riduzione diretta o indiretta delle emissioni di carbonio. I prestiti verdi confluiti nei trasporti e nei servizi postali e di stoccaggio si sono attestati a circa 649 miliardi di dollari, in rialzo del 14,2 per cento. (Cip)