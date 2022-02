Marocco: le autorità di Rabat annunciano la morte di Rayan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto il piccolo Rayan Oram, il bambino marocchino 5 anni precipitato in un pozzo artesiano lo scorso primo febbraio e rimasto intrappolato al suo interno per cinque giorni. I soccorritori avevano estratto poco prima il corpo dal pozzo. Una dichiarazione della corte reale marocchina fa sapere che, "in seguito al tragico incidente che ha causato la morte del bambino Rayan Oram, il re Mohammed VI ha avuto una conversazione telefonica con il signor Khaled Oram e la signora Wassima Kherchich, i genitori del bambino morto". Rayan era precipitato in un pozzo nel villaggio di Bab Berred, nella provincia rurale del Marocco settentrionale di Chefchaouen. (Mar)