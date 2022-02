Business news: Cina, asset Banca di sviluppo rurale superano traguardo di 1.260 miliardi nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asset della Banca di sviluppo rurale della Cina hanno superato per la prima volta la soglia dei 1.260 miliardi di dollari nel 2021. È quanto riferito dall'istituto, che ha dichiarato di aver emesso prestiti per un valore di 367,87 miliardi nel periodo in oggetto. "Continueremo a migliorare i servizi finanziari nel corso del 2022 con lo scopo di promuovere lo sviluppo rurale, la modernizzazione dell'agricoltura e uno sviluppo regionale coordinato", ha affermato Qian Wenhui, presidente dell'istituto. Fondata nel 1994, la Banca di sviluppo rurale della Cina ​​è sottoposta alla guida diretta del Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. Ha un totale di 31 filiali a livello provinciale, 339 filiali di secondo livello e 1.816 filiali a livello di contea, con oltre 50 mila dipendenti. (Cip)