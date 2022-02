Business news: Usa, asset clienti cinesi superano cento miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asset dei clienti cinesi gestiti dalla società statunitense Invesco sono aumentati del 40 per cento nel 2021, arrivando a 112 miliardi di dollari e superando con due anni di anticipo la soglia dei cento miliardi prevista per il 2023. Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg", aggiungendo che la società indipendente di gestione degli investimenti incrementerà il proprio personale "con una decina di addetti" nel corso del 2022, in conseguenza dell'aumento delle attività. Fondata nel 1978, Invesco ha sede ad Atlanta e ha sul suo libro paga 7.000 dipendenti in oltre 20 Paesi. Nel 2001 si è assicurata una partecipazione del 70 per cento in Grand Pacific, una società taiwanese di gestione degli investimenti. L'operazione è stata valutata 115 milioni di dollari. Nel 2002 ha stabilito come primo gestore di fondi statunitense una joint venture in Cina, costituendo Invesco Great Wall, con sede a Shenzhen. La società ha ampliato la sua partecipazione alla joint venture al 49 per cento nel 2005. (Nys)