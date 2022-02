Terrorismo: Perego (FI), Parlamento approvi legge contro quello jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco - aggiunge - che i costi ed i sacrifici di un approccio più pervasivo siano maggiori rispetto alle operazioni condotte dai reparti delle Forze Speciali (ancora una volta la Delta Force è stata infallibile) e che queste ultime siano molto più veloci e con una decisamente maggiore affidabilità, ma il terrorismo, non solo Isis, anche tutte le sigle dell'orbita Jihadista, per essere sconfitte devo essere colpite militarmente, economicamente ma soprattutto non devono fare breccia in quelle sacche di popolazione: gli emarginati, i fanatici, che vedono la propria rivalsa (o un'opportunità di guadagno) nell'abbracciare le armi contro i governi democratici. Vediamo una stagione di grande espansionismo del jihadismo in Africa dove le fragilità istituzionali sono più diffuse. Anche per evitare questi fenomeni violenti - conclude Perego - nelle prossime settimane dovrebbe essere approvata una nostra legge contro il terrorismo jihadista nel Parlamento Italiano". (Com)