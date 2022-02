Grecia: portavoce governo, necessario proseguire con campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo greco, Yiannis Economou, in un'intervista con l'emittente "Ant1" ha sottolineato la necessità della vaccinazione a livello nazionale contro il coronavirus. "Penso che la chiave sia, e gli esperti continuano a dirci, che abbiamo gli strumenti nelle nostre mani, principalmente il vaccino, ma anche gli altri farmaci per affrontare il coronavirus", ha detto aggiungendo che alcune categorie di cittadini "devono smettere di insistere su una scelta del tutto inspiegabile di rimanere non vaccinati". Riguardo alla possibilità che gli operatori sanitari non vaccinati possano ancora lavorare, Economou ha risposto che i termini e le regole che si applicano a questi lavoratori e il loro obbligo di vaccinarsi sono già noti. Il portavoce ha riconosciuto che il sistema sanitario nazionale ha bisogno di interventi e potenziamenti ma ha aggiunto che "negli ultimi due anni è stato fatto un lavoro importante". "Nessun altro in così poco tempo ha rafforzato il sistema sanitario come questo governo, in termini di terapie intensive, personale. Ma questo non significa che i problemi e la patogenesi degli anni precedenti siano stati azzerati o cancellati", ha rilevato Economou. (Gra)