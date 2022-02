Repubblica Ceca: Kalousek, ex leader di Top 09, non correrà per elezioni presidenziali 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario del partito di governo ceco Top 09, Miroslav Kalousek, ha smentito di voler correre per la presidenza del Paese, nelle elezioni che si terranno nel 2023. In un'intervista al quotidiano "Pravo", Kalousek ha spiegato di avere "zero possibilità di vincere" e di non voler perdere tempo. L'ex leader di Top 09 ha inoltre affermato di non volersi candidare per il senato o per le elezioni municipali che si terranno in quest'anno, pur senza escludere che possa ripensarci per il futuro. (Vap)