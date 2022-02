© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei auguri di pronta guarigione ad Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, risultato positivo al Covid 19. Sono certa che continuerà ad impegnarsi in prima persona, come sempre, per coordinare il lavoro dell'Unità di crisi. Forza Alessio, siamo con te. Vincerai anche questa sfida". Lo dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio. (Com)