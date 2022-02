Lavoro: Rauti (Fd'I), drammatico divario tra uomo e donna nel Sud, superare gap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Per la senatrice Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia, "è drammatica la fotografia restituita dal Rapporto del Centro Studi di Confcommercio sul Sud e il Pnrr per quanto riguarda l'occupazione femminile nel Mezzogiorno. Ne emerge che il tasso di occupazione delle donne al Sud è scivolato al 33 per cento, percentuale lontana sia dalla media stimata nel Centro-Nord dell'Italia che rispetto a quella europea". Infatti, il divario occupazionale femminile registrato "ruota complessivamente intorno ad una differenza di 30 punti; rispetto ad un tasso di occupazione del 59,2 per cento al Centro-Nord e del 63 per cento nell'Ue -27", prosegue. "Il quadro negativo evidenzia un corto circuito in cui si intrecciano il fallimento delle politiche attive per il lavoro nel Sud, l'atavica carenza nell'offerta di servizi alle famiglie e gli effetti recessivi del post pandemia. È necessario spingere l'acceleratore sul Pnrr per tentare di recuperare il terreno perduto e ridurre il gap esistente; ma le risorse da sole non bastano se non si attuano scelte coraggiose e con una visione di prospettiva", spiega Rauti. "Nella consapevolezza, non troppo diffusa nell'attuale esecutivo, che le politiche pubbliche non sono neutre e non hanno la stessa ricaduta sugli uomini e sulle donne; e per rivelarsi efficaci devono essere orientate al raggiungimento dell'obiettivo e determinate dalla valutazione del differente impatto che producono", conclude la senatrice di Fd'I.(Com)