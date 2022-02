Business news: Vietnam punta a riapertura completa al turismo internazionale ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, dello sport e del turismo del Vietnam ha presentato al governo un piano per la riapertura del Paese al turismo internazionale a partire da aprile. Il piano, riferisce “Viet Nam News” prevede, dopo la fase pilota, una intermedia fino al 30 marzo, per poi ampliare le località visitabili a tutte quelle con una copertura estesa di somministrazioni di richiami extra dei vaccini contro il coronavirus. Attualmente sono cinque le aree riaperte ai visitatori stranieri: l’isola di Phu Quoc, Quang Nam, Da Nang, Khanh Hoa e Quang Ninh. Prossimamente dovrebbe essere la volta di Ho Chi Minh City e Binh Dịnh. I turisti provenienti dall’estero devono aver completato il ciclo vaccinale almeno 14 prima dell’arrivo ed essere muniti di un certificato di negatività a un tampone molecolare eseguito non più di 72 ore prima e di un’assicurazione sanitaria del valore di almeno 50 mila dollari. (Fim)