Business news: Taiwan, Cpc Corporation manterrà invariati prezzi gas naturale a febbraio

- La compagnia statale Cpc Corporation, fulcro dell'industria petrolchimica di Taiwan, manterrà inalterato il prezzo del gas naturale sul mercato domestico per il mese di febbraio. Lo riferisce la locale agenzia di stampa "Central News Agency", precisando che l'iniziativa intende contrastare il rincaro del combustibile a livello internazionale e alleviare la pressione inflazionistica sull'Isola. A dicembre, i prezzi al consumo di Taiwan hanno registrato un incremento del 2,62 per cento rispetto all'anno precedente, rimanendo al di sopra del livello di allerta inflazionistica del due per cento per il quinto mese consecutivo, secondo la direzione generale di Bilancio, contabilità e statistica (Dgbas). (Cip)