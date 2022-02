Iran-Arabia Saudita: presidente Raisi, pronti a proseguire colloqui con Riad in clima rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è pronto a proseguire i negoziati con l'Arabia Saudita fino a raggiungere un risultato finale, a condizione che anche i sauditi esprimano la loro disponibilità a impegnarsi nei colloqui in un'atmosfera di comprensione e rispetto reciproci. Lo ha detto il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante una conversazione telefonica con il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Irna". Raisi ha evidenziato gli sforzi dell'Iraq per lo svolgimento dei colloqui tra Iran e Arabia Saudita. Durante la telefonata, Raisi si è detto favorevole a un governo potente e sovrano in Iraq e a una società forte e unita nel Paese. Citando l'esperienza condivisa da Iran e Iraq nella lotta ai gruppi terroristici, Raisi ha affermato che tutti i problemi nella regione sono risolvibili a condizione che si fermino le ingerenze dei poteri extraregionali. (Res)