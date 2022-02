Terrorismo: Perego (FI), Parlamento approvi legge contro quello jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'uccisione di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, leader di Isis dopo la morte di al Baghdadi "è certamente una notizia positiva, ma non funzionale ad eradicare questa organizzazione terroristica". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego che spiega: "Fintanto che si preferirà l'High Value Targeting con operazioni cinetiche per neutralizzare i vertici e non si ragionerà con un comprehensive approach, investendo nel nation bulduing in quei paesi dove le istituzioni sono deboli e i governi corrotti, non si riuscirà ad annichilire il terrorismo. (segue) (Com)