Covid: Cuppi (Pd), solidarietà a consigliera di Bologna per minacce e insulti no vax

18 ottobre 2021

- La presidente dell'Assemblea nazionale del Pd, Valentina Cuppi, in una nota esprime "tutta la mia solidarietà alla consigliera di Bologna Giulia Bernagozzi, presa di mira da schiere di no vax, che l'hanno insultata e minacciata sul proprio profilo social". "Giulia - spiega - aveva denunciato sui social gli attacchi di 'no green pass' - che equiparano il nazismo alle misure per il green pass - al presidente Bonaccini e al sindaco Lepore. Giulia ha denunciato e ha fatto bene, e ci auguriamo che i responsabili rispondano di quanto hanno fatto davanti alla legge", conclude. (Rin)