Business news: India annuncia lancio rupia digitale e asta 5G

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha da poco finito di illustrare la legge di bilancio per l’anno fiscale 2022-23, che inizierà ad aprile, per il quale il governo prevede un deficit fiscale del 6,4 per cento del prodotto interno lordo. La ministra ha annunciato il lancio della rupia digitale con l’impiego della tecnologia blockchain e uno schema di tassazione per gli asset in valuta digitale con un’aliquota del 30 per cento. Tra le altre novità in materia di tasse un aumento della deduzione dal 10 al 14 per cento per i contributi statali al programma pensionistico nazionale e la proroga di un anno dell’aliquota del 15 per cento per le aziende manifatturiere di nuova creazione. Un altro annuncio importante è quello dell’asta per il 5G. Inoltre, sarà lanciato il passaporto elettronico. La manovra dà un’ulteriore spinta al settore della difesa, con un aumento del bilancio per gli appalti, la cui quota nazionale passa dal 58 al 68 per cento. Tra i progetti più significativi quello triennale per la produzione di 400 treni efficienti dal punto di vista energetico. (Inn)