Francia: candidato presidenza Zemmour mira a "riconciliazione" fra le classi sociali

- Il candidato alle presidenziali francesi Eric Zemmour intende essere il capo dello Stato che porterà a una “riconciliazione fra le classi sociali”. Lo ha detto oggi Zemmour nel corso di un comizio a Lille, in cui ha evidenziato come il problema dei cittadini francesi non sia “la lotta di classe”, ma la perdita “del potere d’acquisto”. “I soldi pubblici sono vostri soldi. Più soldi pubblici vogliono dire meno soldi per voi. Nessuno in questa campagna presidenziale sa cosa vuol dire il potere d’acquisto”, ha detto Zemmour. “Dal primo giorno del mio mandato quinquennale, inizieremo a stilare una lista esaustiva dei modi in cui lo Stato distrugge il vostro potere d’acquisto”, ha proseguito il candidato di estrema destra. Zemmour ha poi lanciato la proposta di destinare 10 mila euro già alla nascita per ogni francese che nasce in una cittadina delle zone rurali, togliendo invece finanziamenti ai richiedenti asilo. (Frp)