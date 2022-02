Bangladesh: arrivata portacontainer dall’Italia, primo collegamento diretto con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portacontainer Songa Cheetah, partita dal porto di Ravenna il 17 gennaio, è giunta oggi nel porto di Chittagong, da dove ripartirà carica lunedì, 7 febbraio. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Business Standard”, sottolineando che si tratta del primo collegamento navale commerciale diretto tra il Bangladesh e l’Europa. La nave, che batte bandiera liberiana e fa parte della flotta della compagnia di navigazione italiana Kalypso, ha trasportato container per lo più vuoti e materie prime per l’industria dell’abbigliamento per sette Teu (unità equivalente a venti piedi) e tornerà in Italia con un carico di indumenti confezionati per circa mille Teu. Attualmente il Bangladesh per i suoi commerci con l’Europa si avvale del trasporto su navi di dimensioni più piccole che utilizzano diversi porti di trasbordo in Asia: Singapore, Colombo (Sri Lanka) Tanjung Pelepas e Klang (Malesia) e alcuni altri in Cina.(Inn)