Energia: Arrigoni (Lega), su rincari Giovannini sordo al grido di allarme

- "Il ministro Giovannini è sordo al grido di allarme delle imprese a rischio di chiusura, degli artigiani, dei commercianti, dei gestori di impianti sportivi, delle famiglie e delle pubbliche amministrazioni? Se la politica non darà risposte immediate al caro energia, rischiamo di ritrovarci centinaia di migliaia di persone in cassa integrazione e una spirale inflazionistica dei prezzi dei beni di consumo". Lo dichiara in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento energia della Lega, dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. "Gli interventi del governo per il primo trimestre del 2022, del valore di 5,5 miliardi, sono importanti ma - continua - compensano di poco aumenti stratosferici di luce e gas. Ci troviamo di fronte a un'emergenza epocale e strutturale che sta bloccando la ripresa economica ed è per questo che, unitamente a misure di sistema per rimuovere le criticità del nostro sistema energetico, come maggiori estrazioni di gas naturale, lo scostamento di bilancio è assolutamente necessario. Giovannini- conclude Arrigoni - si renda conto della situazione".(Com)