Regno Unito: premier Johnson nomina nuovi membri dello staff di Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha nominato i nuovi membri del suo staff dopo la serie di dimissioni avvenute questa settimana. Steve Barclay diventerà il nuovo capo del personale di Downing Street, come riferisce l'emittente "Bbc", mentre Guto Harri, ex consigliere di Johnson quando questi era sindaco di Londra - diventerà il direttore delle comunicazioni. Johnson ha affermato che il rimpasto "accelererà la nostra missione, decisiva per migliorare la qualità di vita" nel Regno Unito. (Rel)