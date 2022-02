Business news: Cina, crescita prestiti immobiliari in yuan rallenta nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti immobiliari denominati in yuan circolanti in Cina sono aumentati del 7,9 per cento a 52.170 miliardi di yuan (circa 8.174 miliardi di dollari) alla fine del 2021, rallentando di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2020. Lo indicano i dati diramati dalla Banca centrale cinese (Pboc), secondo cui i nuovi prestiti nel settore sono scesi di 7,2 punti percentuali rispetto al 2020, attestandosi a 630 miliardi di dollari. Analogamente, i finanziamenti per lo sviluppo immobiliare sono aumentati dello 0,9 per cento a circa 2.000 miliardi di dollari, cedendo 5,2 punti percentuali rispetto al 2020. I dati si inseriscono nel quadro delle difficoltà registrate nei mesi scorsi da importanti operatori del settore. (Cip)