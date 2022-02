© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid sono 11.136 i nuovi positivi. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), per un totale complessivo di 214 ricoveri, così come negli altri reparti (-160), per un totale di 2.656. I decessi registrati oggi sono 76 che portano il totale a 37.569 da inizio pandemia.(Rem)