Regno Unito-Francia: colloquio tra Johnson e Macron, focus su situazione in Ucraina

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto oggi una conversazione con il presidente francese Macron in merito alla situazione in Ucraina. Lo rende noto Downing Street con un comunicato. Johnson e Macron si sono aggiornati a vicenda sulle discussioni avute con i partner internazionali nell'ultima settimana, inclusa la visita del premier britannico a Kiev. I due hanno convenuto che trovare una soluzione diplomatica alle attuali tensioni debba rimanere la priorità assoluta, oltre a sottolineare che la Nato deve restare unita di fronte all'aggressione russa. Johnson e Macron hanno deciso di continuare a lavorare insieme per sviluppare un pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore immediatamente in caso la Russia dovesse procedere con un'invasione dell'Ucraina. I leader hanno discusso del loro lavoro per rafforzare il fianco orientale della Nato, assicurando che gli alleati possano difendersi contro le attività malevoli della Russia, ovunque e comunque possano verificarsi, si legge nella nota. Johnson ha infine ribadito a Macron il suo impegno a lavorare con la Francia sulla sfida condivisa dell'immigrazione clandestina nella Manica. I due hanno convenuto sulla necessità di cooperare per fermare i trafficanti di esseri umani.(Rel)