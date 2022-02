Riforme: Fassina (Leu), scuola primo punto sessione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ed il Parlamento "devono ascoltare la voce degli studenti. La loro presenza a decine di migliaia in tante città italiane, dopo una fase di occupazioni e autogestioni delle scuole, esprime un messaggio chiaro: basta gestione emergenziale della scuola, basta visione aziendalista e stupidamente strumentale del sapere". Lo scrive su Facebook il deputato di LeU Stefano Fassina che spiega: "È necessario ridefinire, innanzitutto in Parlamento, la missione della scuola e il suo rapporto con l'universo del lavoro. La scuola e gli studenti non sono un problema di ordine pubblico. È giusto che la ministra Lamorgese ricostruisca alle Camere le responsabilità degli scontri e delle manganellate a Roma e a Torino. Ma è decisivo discutere con il ministro Bianchi il futuro della scuola. (segue) (Rin)