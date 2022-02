Riforme: Fassina (Leu), scuola primo punto sessione parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente di Leu bisogna cominciare "dalle modalità del prossimo esame di maturità a valle di due anni segnati da Dad improvvisata e lezioni a singhiozzo, prosegue Fassina. L'obiettivo non è il '6 politico', ma evitare di colpire chi in famiglia ha meno possibilità. Poi, affrontiamo il nodo del senso educativo delle esperienze, quasi sempre umilianti, nella realtà del lavoro. Nella sessione parlamentare proposta opportunamente dal Pd per portare avanti l'agenda indicata dal Presidente Mattarella, la scuola deve essere il primo punto. Le ragazze e i ragazzi protagonisti delle belle manifestazioni di ieri sono uno straordinario motore di cambiamento progressivo per la nostra scuola e la nostra democrazia", conclude Fassina. (Rin)