Senegal: Macky Sall nuovo presidente dell’Unione africana

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, presiederà l’Unione africana (Ua) quest’anno. Il neopresidente è stato eletto oggi dall’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione, la cui 35ma sessione ordinaria è in corso, fino a domani, ad Addis Abeba, in Etiopia. Lo riferisce un comunicato dell’Ua. Sall subentra a Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente della Repubblica Democratica del Congo, che ha concluso il mandato del 2021.Tshisekedi, si legge nella nota, ha augurato buon lavoro al successore e ringraziato i leader degli Stati membri e l’ufficio di presidenza uscente per il loro sostegno durante l’incarico, segnato soprattutto dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. Il politico congolese ha rivendicato alcuni risultati in materia di emancipazione economica delle donne e dei giovani, rafforzamento della democrazia e della governance, programmi di sviluppo. Sall ha richiamato alla memoria il connazionale Leopold Sedar Senghor, a lungo presidente del Senegal, per il suo “spirito panafricano” e nel ricevere il testimone da Tshisekedi, ha riconosciuto il lavoro svolto dal predecessore. (segue) (Res)