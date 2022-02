Senegal: Macky Sall nuovo presidente dell’Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, Sall ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti dall’Unione, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario, citando una serie di iniziative: la Nuova partnership per lo sviluppo dell’Africa (Nepad), il Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa (Pida), il Meccanismo africano di revisione paritaria (Aprm), la Grande muraglia verde, la Visione 2063, l’Area di libero scambio continentale africana (Afcfta) e da ultimo la risposta congiunta alla crisi pandemica. Al tempo stesso il leader senegalese ha evidenziato le sfide “numerose e pressanti” ancora da affrontare, in particolare nella sicurezza, nella protezione dell’ambiente e della salute, nello sviluppo economico e sociale. “Non dimentico la rinascita del fenomeno dei colpi di stato che costituisce un grave attacco alla democrazia e alla stabilità istituzionale del continente”, ha dichiarato. La composizione del nuovo ufficio dell’Assemblea dei capi di Stato e di governo deve essere ancora completata con la scelta di tre vicepresidenti e del relatore, quest’ultimo della Repubblica Democratica del Congo. Il secondo vice sarà della Libia e il terzo dell’Angola, mentre il primo è ancora da definire. (segue) (Res)