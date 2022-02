Senegal: Macky Sall nuovo presidente dell’Unione africana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema scelto dall’Unione per quest’anno è “Costruire la resilienza nella nutrizione e nella sicurezza alimentare nel continente africano: rafforzare l’agricoltura, accelerare il capitale umano, lo sviluppo sociale ed economico”. Nel corso dei lavori, per la prima volta dal 2020 in presenza, saranno esaminati il rapporto della 40ma sessione ordinaria del Consiglio direttivo, tenutasi il 2 e 3 febbraio, e i rapporti delle sessioni tematiche dedicate a pace, sicurezza e governance; benessere dei cittadini, salute, nutrizione e sicurezza alimentare; integrazione regionale attraverso una ripresa economica verde inclusiva e resiliente. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, la relazione annuale dell’Unione e dei suoi organi, questioni tematiche specifiche da parte dei capi di Stato, lo status di osservatore di Israele, il progetto “Strumenti legali” e le nomine di alcuni organi. (Res)