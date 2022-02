Israele-Egitto: forze israeliane, sventato tentativo contrabbando droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari israeliani hanno sventato un tentativo di contrabbando di droga in Israele dall'Egitto venerdì mattina. Lo hanno annunciato oggi le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui i militari che controllavano le telecamere di sorveglianza hanno individuato il tentativo di contrabbando di droga e inviato truppe sul posto. I presunti contrabbandieri hanno gettato la droga oltre la recinzione affinché fosse recuperata dai loro complici. Secondo le Idf sono stati sequestrati più di 200 chilogrammi di marijuana e hashish, per un valore stimato di 4 milioni di shekel (circa 1,1 milioni di euro). Non sono stati effettuati arresti. (Res)