- "Piena solidarietà alle democratiche e ai democratici del Pd di Parma. La sede è stata ignobilmente vandalizzata da ignoti, che l'hanno ridotta come si vede in alcune foto. La speranza è che i responsabili vengano individuati e rispondano per questo vile attacco". Lo dichiara in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del Pd. (Rin)