Trasporto aereo: sindacati, 25 febbraio sciopero 4 ore lavoratori Air France Klm

- "In attesa di ulteriori sviluppi dopo gli incontri presso le ambasciate francese e olandese, proclamato per il prossimo 25 febbraio lo sciopero di 4 ore dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati in Italia della compagnia AirFrance-Klm". A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo a seguito "della procedura di licenziamento collettivo per 48 addetti impiegati dalla compagnia franco olandese nei principali aeroporti del nostro paese su 182 totali". "È ingiustificabile - spiegano i sindacati - parlare di ristrutturazioni aziendali che generano esuberi in quanto legate a progetti prepandemici di efficientamento produttivo, in un momento in cui il volume del traffico passeggeri è fortemente falsato dalla crisi pandemica". "Negli incontri tenuti nei giorni scorsi con i rappresentanti in Italia delle ambasciate francese e olandese - riferiscono infine le organizzazioni sindacali - abbiamo chiesto di interloquire con le direzioni della compagnia al fine di ritirare la procedura di licenziamento collettivo e di applicare gli ammortizzatori sociali a disposizione nel nostro paese". (Com)