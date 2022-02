Regno Unito: fonti stampa, gruppo Macquarie programma ingenti investimenti in infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito è in trattative con Macquarie Group, un istituto di credito australiano, per assicurarsi un investimento da 10 miliardi di sterline (11,8 miliardi di euro) in infrastrutture. Lo riferisce l'emittente britannica "Sky News", citando fonti interne a Downing Street. Il finanziamento sarebbe destinato a progetti energetici e per le infrastrutture digitali. L'annuncio dell'intesa sarebbe dovuto arrivare in occasione della visita in Australia del premier britannico Boris Johnson, prevista inizialmente per metà febbraio ma poi posticipata. il gruppo australiano Macquarie è diventato un investitore rilevante nell'economia del Regno Unito, con progetti infrastrutturali pari a oltre 50 miliardi di sterline negli ultimi anni. (Rel)