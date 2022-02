Pechino 2022: per Xi giornata di diplomazia olimpica, incontri con sette presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha salutato e ringraziato oggi in un banchetto di benvenuto gli ospiti che si sono recati a Pechino per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, pronunciando un discorso all’insegna dello spirito olimpico. “Terremo presente l’aspirazione originaria del movimento olimpico e sosterremo insieme la pace nel mondo”, ha dichiarato Xi nel suo brindisi. “Affronteremo attraverso la solidarietà le sfide comuni della comunità internazionale”, ha proseguito. “Perseguiremo continuamente il progresso umano”, ha concluso. La giornata di Xi Jinping, all’indomani dell’incontro con l’omologo della Russia, Vladimir Putin, è stata ricca di impegni diplomatici, con colloqui con altri sette presidenti, più l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La Grande sala del popolo ha accolto i presidenti di Serbia, Egitto, Ecuador, Kazakhstan, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan. L’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), lanciata da Pechino, è stata il filo conduttore di tutti gli incontri, ma si è parlato anche di una “Via della seta verde”, di una “Via della seta per la salute” e di una “Via della seta digitale”. Da tutti i leader incontrati Xi ha ricevuto complimenti per l’organizzazione della manifestazione e sostegno sulle questioni riguardanti gli interessi fondamentali della Cina. (segue) (Cip)