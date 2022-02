Pechino 2022: per Xi giornata di diplomazia olimpica, incontri con sette presidenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro leader dell’Asia centrale provengono da un’area nella quale da tempo la Cina sta espandendo la propria influenza. Xi li aveva già incontrati poche settimane fa, insieme a quello del Kirghizistan, nel vertice virtuale C+C5, convocato per celebrare 30 anni di relazioni diplomatiche e culminato nella promessa da parte di Pechino di erogare 500 milioni di dollari nei prossimi tre anni "da impiegare in progetti legati alla sussistenza popolare”. Con Kassym-Jomart Tokayev, reduce dall’esperienza dei recenti disordini interni, Xi ha insistito sul ruolo del partenariato strategico bilaterale per la pace e la stabilità regionale, e del sostegno alla costruzione di un “nuovo Kazakhstan”. Col turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedow è stato posto l’accento sulla cooperazione in materia di gas naturale e in particolare sulla linea D del gasdotto Asia centrale-Cina. Col tagiko Emomali Rahmon è stato dato il via a un piano di cooperazione economica e commerciale fino al 2025. Con l’uzbeko Shavkat Mirziyoyev si è discusso della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e di cooperazione energetica multidimensionale. (segue) (Cip)