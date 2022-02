Pechino 2022: per Xi giornata di diplomazia olimpica, incontri con sette presidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, proveniente da un’area di crescente interesse per Pechino, Xi Jinping si è soffermato sui rapporti bilaterali, ma anche sulla cooperazione Cina-Africa e su quella tra la Cina e i Paesi arabi. Tra i temi le sinergie tra la Nuova via della seta e la “Visione 2030” egiziana, con particolare riferimento allo sviluppo del corridoio del Canale di Suez, e gli investimenti nell’industria, a cominciare da quella farmaceutica, dato che i due Paesi hanno collaborato per costruire la prima linea di produzione congiunta in Africa di vaccini anti-Covid, produzione che la Cina è pronta a espandere, ha assicurato Xi. L’incontro tra Xi e il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso è culminato con una dichiarazione congiunta sull’avvio di negoziati per un accordo di libero scambio per promuovere la loro partnership strategica onnicomprensiva. Le parti hanno deciso di dare il via alle trattative con l’obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità commerciali, aumentando e diversificando gli scambi, ottimizzare le catene di approvvigionamento, facilitare gli investimenti, approfondire la cooperazione nello sviluppo digitale e verde. Il presidente serbo Aleksandar Vucic è tra i pochi capi di Stato europei giunti a Pechino per l’apertura dei Giochi olimpici invernali. Xi ha definito i progetti congiunti “tra i migliori nella cooperazione della Cina con i Paesi dell’Europa centrale e orientale”, sottolineandone il valore strategico e di lungo termine. Secondo il presidente cinese le parti devono rafforzare le sinergie e far progredire progetti come la ferrovia Serbia-Ungheria e la superstrada Novi Sad-Ruma, massimizzare i vantaggi degli investimenti, con particolare riferimento all’impianto siderurgico Hbis di Smederevo e al complesso minerario Serbia Zijin Bor Copper. (Cip)