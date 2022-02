Frosinone: sindaco, miglioramento qualità dell'aria, merito dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo report sulla "Mal'aria", relativo alle emissioni inquinanti delle città italiane, ha certificato il sensibile miglioramento della qualità dell'atmosfera nel capoluogo ciociaro. La stessa indagine realizzata nel 2013 (prendendo in esame, dunque, i dati delle centraline nel 2012) registrava, nel capoluogo, 120 sforamenti, posizionando, così, la città, all'epoca, al secondo posto tra i capoluoghi con il maggior numero di superamenti del limite medio giornaliero di 50 μg/m3. Dieci anni dopo, la stessa indagine, nel menzionare le 20 città con maggiore concentrazione di Pm10, del nord, centro e sud Italia (tra cui Milano, Lodi, Brescia, Torino, Cremona, Mantova, Vicenza, Treviso, Asti, Alessandria, Venezia, Piacenza, Reggio Emilia, Padova, Modena, Avellino e Verona), non indica più la città di Frosinone tra quelle di maggiore criticità, pur essendo opportuno continuare su questo trend positivo". È quanto si legge in una nota del comune di Frosinone. (segue) (Com)